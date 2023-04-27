حسم الفريق المتأهل للدوري الممتاز يتأجل بعد فوز فريقين متنافسين

شفق نيوز/ ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز لكرة القدم، لم يتغير شيء اليوم الخميس، ليتأجل حسم الأمر بعد فوز الفريقين المتنافسين الميناء وديالى.

وفاز فريق نادي الميناء على فريق الصليخ بنتيجة كبيرة 5-0، كما فاز ديالى على المرور بهدف وحيد، جاء عن طريق اللاعب علي كريم في الدقيقة 52 من عمر المباراة، وأهدر حسن رعد ركلة جزاء لديالى في الدقيقة 62.

وبالتالي تأجل الحسم للجولة الأخيرة مع بقاء "السفانة" فريق الميناء متصدراً بفارق نقطة عن فريق "مدينة البرتقال" ديالى، ليكون موقف الفريقين المتنافسين في الترتيب، الميناء 43 نقطة، وديالى 42 نقطة.

ويلاقي الميناء في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى فريق المصافي في بغداد، بينما يلاقي ديالى فريق الناصرية في ديالى.

وكانت نتائج باقي مباريات المجموعة الثانية اليوم فوز فريق المصافي على الناصرية 1-0، وفوز عفك على الحسين 1–0، وفوز الجولان على الكوفة 2–1، وتعادل السماوة مع الشرقاط بنتيجة 1–1.