حسم التأهل إلى دور الثمانية في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

حسمت ثماني فرق تأهلها إلى دور الثمانية بالدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، بعد خوض المباراتين الأخيرتين اليوم السبت.

وفي أولى مباريات اليوم الختامي من المجموعة الثانية فاز فريق الأهوار على الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-17) (25-12) (25-17).

بينما كان ختامها مسك في قمة المجموعة الثانية إذ حقق صاحب الأرض والجمهور فريق نينوى انتصاراً مثيراً على أربيل بثلاثة أشواط لاثنين بواقع (17-25) (25-22) (25-22) (20-25) (15-9).

وتأهل عن المجموعة الأولى غاز الجنوب أولاً وحديثة بالمركز الثاني، بينما تأهل من المجموعة الثانية فريقا أربيل أولاً يليه نينوى ثانياً.

وفي المجموعة الثالثة، حل مصافي الشمال أولاً ومصافي الوسط ثانياً، وفي المجموعة الرابعة الدغارة أولاً والبيشمركة ثانياً.