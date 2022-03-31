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حسمها مبكرا.. الشرطة يتوج بطلا للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-31T10:19:54+0000
حسمها مبكرا.. الشرطة يتوج بطلا للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد يوم الخميس، عن حسم  فريق الشرطة لقب الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2022-2021 بعد فوزه على فريق السليمانية بنتيجة 13-36 في المباراة التي جرت على قاعة المدرسة التخصصية في بغداد لحساب الدور العاشر من المرحلة الثانية.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الإعلامي لاتحاد اليد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا التتويج يأتي قبل جولة واحدة من ختام مباريات الدوري العراقي، حيث بقيت مباراة واحدة وهي تحصيل حاصل ولا تؤثر على تتويج فريق الشرطة حتى وأن خسر ضد بطل الدوري للموسم السابق ووصيف الدوري فريق الجيش".

واضاف ان "هذا اللقب هو السادس لفريق الشرطة بقيادة الكابتن ظافر صاحب خلال المواسم السبعة الأخيرة".

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