حسمها الشرطة.. اتحاد الكرة يكشف عن مباريات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي يوم الثلاثاء، عن مباريات وتوقيتات وملاعب الجولة الاخيرة 19 من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز والتي حدد موعد انطلاقها يومي السبت والأحد المقبلين.

وتقام يوم السبت خمس مواجهات يستهلها فريقا نوروز ونفط البصرة على ملعب السليمانية في الساعة 1:45 ظهرا ، تليها في الساعة الثانية ظهرا مباراة الكرخ وضيفه اربيل على ملعب الساحر احمد راضي.

بينما يضيف ملعب النجف الدولي في الساعة الثالثة والنصف عصرا مباراة النجف وضيفه الزوراء ، ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة مباراة القوة الجوية والصناعة.

ويختتم مباريات اليوم الأول من الجولة الـ19 فريقا نفط الوسط وضيفه القاسم في الساعة السابعة مساءً على ملعب النجف الدولي.

وتتواصل المنافسات يوم الاحد المقبل؛ اذ يلتقي فريقا زاخو ونفط ميسان على ملعب الاول في الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة، بينما يستضيف ملعب امانة بغداد في الساعة الثانية ظهراً مباراة فريقه الأمانة مع فريق نادي الطلبة، وفي نفس الوقت يواجه فريق نادي النفط على ملعبه ضيفه فريق نادي سامراء، بينما سيكون ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة والنصف عصراً مسرحاً للقاء الكهرباء وضيفه فريق الميناء.

ويختتم فريقا الشرطة وضيفه الديوانية في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي منافسات المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز.

وأنهى الشرطة المرحلة الأولى متصدرا بفارق واسع عن أقرب منافسيه برصيد 50 نقطة بانتظار ما تبقى من الجولتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز لتحديد المراكز الأخرى.