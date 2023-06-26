حسمتها ركلات الترجيح.. "كريكور" أولاً في نهائي بطولة كنائس بغداد لخماسي كرة القدم

شفق نيوز/ اختتمت في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، بطولة "السلام والمحبة" لكرة الخماسي والتي تقام للموسم الرابع على ملاعب النادي الارمني "هومنتمين" بمشاركة كافة فرق كنائس العاصمة بغداد.

وأسفرت النتائج الختامية عن تتويج فريق كنيسة كريكور المنور بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق كنيسة مار يوسف الذي جاء ثانياً بفارق ركلات الترجيح بنتيجة (6-5) ذلك بعد انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الايجابي (1-1)، في حين حل فريق كنيسة مارتوما بالمركز الثالث.

يُشار إلى أن مطرانية الارمن الارثدوكس اقامة بطولة السلام والمحبة لكرة الخماسي على أرضية ملاعب النادي الارمني هومنتمين بمناسبة مرور (850) عاماً على وفاة القديس نرسيس شنورهالي.

يُذكر أن أبطال النسخ الثلاثة السابقة للبطولة: فريق كنيسة مريم العذراء، وفريق كنيسة سيدة النجاة وفريق كنيسة كريكور المنور.