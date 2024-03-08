حسام فوزي يستقيل من تدريب فريق كربلاء الكروي

شفق نيوز/ قدم مدرب فريق كربلاء حسام فوزي، يوم الجمعة، استقالته من تدريب فريق نادي كربلاء لكرة القدم بعد خسارة فريقه اليوم بدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال رئيس نادي كربلاء أحمد هدام، لوكالة شفق نيوز، إن "حسام فوزي قدم لنا استقالته بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها فريق كربلاء امام مضيفه نفط ميسان في الجولة 19 لدوري نجوم العراق بثلاثية أهداف نظيفة".

وأضاف أن "الادارة وافقت على استقالته وشمرت جهوده في تدريب الفريق للمرحلة المقبلة".

وبين أن "النادي سيعمل على اعادة وضع فريق النادي لتحسين النتائج في المرحلة الثانية من الدوري خلال التوقف بين المرحلتين وسيسمي لاحقا مدربا آخر لقيادة الفريق".

ويحتل فريق نادي كربلاء، المركز 15 برصيد 19 نقطة بعد مباراة اليوم، التي خاضها ضمن الجولة الأخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.