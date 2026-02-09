حسام فوزي: جمهور الزوراء سلاحنا الأقوى أمام الوصل وهدفنا الظهور بالشخصية الفائز

شفق نيوز- بغداد

أكد المدرب المساعد لفريق الزوراء العراقي، حسام فوزي، مساء اليوم الاثنين، أن "النوارس" سيلعبون أمام الوصل الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا2، بنفس الشخصية الفوز التي تغلب بها على فريق زاخو في دوري نجوم العراق.

وقال فوزي خلال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزوراء أمام الوصل الإماراتي والمقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا2 لكرة القدم، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الإقصائية تختلف تماماً عن دور المجموعات".

وأشار إلى أن فريق الوصل الإماراتي "يعد من الفرق الجيدة ويمتلك تاريخاً كبيراً في دوري أبطال آسيا".

وأضاف فوزي: "الجمهور سيكون السلاح الأهم في مباراة الغد، خاصة وأن اللقاء سيقام على أرضنا، لذلك نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً لدعم الفريق"، ومؤكداً في الوقت نفسه أن الجهاز الفني يعمل على أن يظهر الفريق بالشخصية نفسها التي قدمها في مباراة زاخو.