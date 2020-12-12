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حسابات الأولمبية العراقية تعاني فقدان الأموال.. السهلاني يكشف عن ضياع 70 مليون دينار

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-12T12:14:21+0000
حسابات الأولمبية العراقية تعاني فقدان الأموال.. السهلاني يكشف عن ضياع 70 مليون دينار

شفق نيوز/ تتوالى اخبار فقدان الأموال من حسابات اللجنة الاولمبية العراقية، حيث وجه جزائر السهلاني المدير التنفيذي للجنة الاولمبية، يوم السبت، خطابا رسميا لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، والمجلس الأولمبي الآسيوي، يستفسر فيها عن مصير (50) ألف دولار (أكثر من 70 مليون دينار عراقي) وردت الى حساب اللجنة الاولمبية العراقية ، أبان شغل سرمد عبد الاله للامانة المالية للجنة.

يشار إلى أن المبلغ المذكور هو منحة قدمت من المجلس الاولمبي الاسيوي للاتحاد العراقي للفروسية لتطوير البنى التحتية والملاكات فيه.

وكان السهلاني قد اتهم عبد الاله في وقت سابق بالتسبب بفقدان مبلغ 726 مليون دينار (ما يزيد عن 600 ألف دولار أميركي)، من حساب اللجنة المصرفية.

وقال جزائر السهلاني المدير التنفيذي للجنة الاولمبية لوكالة شفق نيوز، إن ضبابية تثير الشبهات حول مصير هذا المبلغ.

وطالب السهلاني؛ رئيس اللجنة بإطلاع الآسيوي على أوليات هذا المبلغ وكشف حقيقة ما تم بصدده، مؤكدا بأن عمليات التسوية للمبلغ والتي قدمها اتحاد الفروسية العراقي الى الاولمبي الاسيوي عارية عن الصحة.

وتساءل المدير التنفيذي للجنة الاولمبية؛ عن كيفية إنجاز إجراءات تسوية المبلغ من قبل الاتحاد وهو لم يسلم لهم اصلا؟ ولا يزال مصيره مجهولا في سجلات اللجنة الاولمبية المصرفية.

وعلل السهلاني ذلك بوجود عملية اتفاق مريبة بين الامانة المالية للجنة واتحاد الفروسية حول هذا المبلغ، مشددا على فتح الأبواب الموصدة وكشف عمليات الصرف المالية للخمس سنوات السابقة والتعامل بشفافية تفرضها أسس الحوكمة الرشيدة للجنة الاولمبية الدولية، مبينا ان لا سبيل لحماية الحركة الاولمبية إلا بمعالجة أخطاء المرحلة السابقة وكشف مسبباتها ومسبباتها.

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