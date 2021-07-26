حسابات الوصيف والمهدد بالهبوط في خمس مواجهات بالجولة الأخيرة لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ شارفت منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم على النهاية مع خوض آخر مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والاخيرة بإقامة خمس مواجهات تقام جميعها عصر اليوم الاثنين في الخامسة عصراً تلافياً للتلاعب بالنتائج لحساسية ترتيب الفرق بخصوص المراكز المتقدمة والتي تتنافس على المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط.

ويلاقي فريق نادي النجف في مباراة مهمة فريق نادي القاسم ، ويسعى النجف للحصول على النقاط كاملة لضمان المركز الثالث او الثاني في حال خسارة الزوراء الذي سيحل ضيفا على فريق نادي اربيل والذي يسعى هو الآخر (الزوراء) لحسم نقاط اللقاء لصالحه لضمان المركز الثاني . بينما يلاقي الشرطة الباحث عن مركز الوصيف هو الآخر في حال تعثر منافسيه الزوراء والنجف، فريق نادي الصناعات الذي يحاول التخلص من المركز الثامن عشر تلافيا لملاقاة سامراء الطامح لبلوغ الدوري الممتاز.

بينما يلاقي السماوة الهابط لدوري المظاليم فريق نادي الديوانية الذي يسعى للفوز ليبتعد عن المركز الثامن عشر، وفي مباراة تعد الأهم في تاريخ الطلبة الجماهيري أمام فريق الكهرباء، اذ يحاول الطلبة بكل ثقله تجاوز الكهرباء لكسب النقاط الثلاثة والتخلص من المركز الثامن عشر لضمان بقائه في الدوري الممتاز.