حزمة قرارات بحق مباراة نفط الوسط وزاخو والغاء عقوبة عبد الغني شهد

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، عن حزمة من القرارات بحق مباراة نفط الوسط وزاخو، فيما قررت الغاء عقوبة بحق المدرب عبد الغني شهد.

وقالت اللجنة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها عقدت اجتماعاً بتاريخ (٢٠٢١/١٢/٢٧)، واطلعت على أولياتِ قرار لجنةِ الانضباط المرقم (2) والمؤرخ في (21/12/2021) بخصوص الأحداثِ التي شهدتها مباراة فريقي (نفط الوسط - زاخو) التي جرت على ملعبِ النجف ضمن بطولةِ كأس العراق .

وبينت اللجنة أنها لاحظت أن هناك نقصاً في الإجراءاتِ المُتخذةِ من قبل لجنةِ الانضباط، إذ كان عليها الاطلاعُ على تقرير حكم المباراة واستدعاؤه للاستماع وتدوينِ أقواله كونه الشخص الذي وقعَ عليه الاعتداءُ، إذ ان اللجنة لم تقم بهذه الإجراءات، ولغرضِ حسم الموضوع بأسرع وقتٍ ممكنٍ.

وأشار البيان الى أن لجنة الاستئناف قامت باستدعاءِ حكم المباراة منتصر غازي رفيق، وبعد مناقشته بشأن ما جرى من أحداثٍ أفادَ بأنه لم يسمع بنفسه بأن المدرب عبد الغني شهد تجاوزَ عليه، وإنما تم نقلُ الخبر إليه، وان قرار طرده كان لتدخلهِ في قراراته، مبيناً ان المدرب عبد الغني شهد حضرَ الى غرفةِ ملابس الحكام لإلقاءِ التحية على الطاقم التحكيمي .

وفيما يخصُ اللاعب رسلان حنون محيبس، أوضحت اللجنة بحسب الافادة، بأنه لم يحاول التهجمَ عليه، وإنما كان مجرد تجاوزٍ بالألفاظ، ولم يمزق ملابسَ رجل أمن الملاعب كما وردَ في التقرير، حيث ذكرت تلك المعلومة سهواً.

وأوضحت لجنة الاستئناف في بيانها، أنه لم يبدر أي تجاوزٍ من قبل المدرب السابق لفريق نفط الوسط حيدر نجم، وفق الافادة التي أكدت على التجاوز بالألفاظِ من قبل السيدين هيثم عباس بعيوي ومدرب حراس مرمى نفط الوسط هادي جابر.

وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة بحسب بيانها إلغاء العقوبةِ المفروضة على مدربِ نفط الوسط عبد الغني شهد، والاكتفاء بالعقوبةِ الفنية لنفي المخالفةِ ضده من قبل حكم المباراة، والمصادقة على عقوبةِ مدربِ حراس المرمى هادي جابر بالحرمان مباراتين استناداً للمادة 1/51.

كما قررت لجنة الاستئناف إلغاء العقوبةِ ضد المدرب المساعدِ لفريق نفط الوسط حيدر نجم، كون فعله لا يشكل مخالفةً انضباطية، وقررت أيضاً إبدال الوصفِ القانوني لمخالفةِ اللاعب رسلان حنون محيسن من المادة 2/51 الى المادة 1/51 من لائحة الانضباط، وذلك لكون فعله لم يكن تهجماً، وإنما كان تجاوزاً بالألفاظ مع تخفيفِ عقوبةِ الحرمان لمباراةٍ واحدةٍ مع فرضِ غرامةٍ مالية قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي.

وأشار البيان إلى المصادقة على عقوبةِ هيثم عباس بعيوي بحرمانه من مرافقةِ الفريق مباراتين استناداً للمادة 1/51 من لائحة الانضباط.

وأوضحت أن هذه العقوبات تسري على جميع مسابقاتِ الاتحاد استناداً لنص المادة 18 من لائحة الانضباط: (إذا تمت معاقبةُ شخص ما من قبل اللجانِ القضائية فيجب احتسابُ الإيقاف في جميع المسابقاتِ وليس مسابقة واحدة الى أن يكمل عقوبته).