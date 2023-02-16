"حزمة عقوبات".. اتحاد الكرة العراقي يعاقب ناديي القاسم والشرطة

شفق نيوز/ أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم يوم الخميس، حزمة عقوبات بحق ناديي القاسم والشرطة الناشطين في الدوري العراقي الممتاز.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها اجتمعت لمناقشةِ تقريري مشرف وحكم المباراة التي جرت بين ناديي القاسم والشرطة في ملعبِ كربلاء الدوليّ يوم (2023/2/7) ضمن منافساتِ الدوري العراقيّ الممتاز. كما اطلعت اللجنةُ على مقاطع الفيديو المتداولةِ التي وصلت إليها.

وأضاف البيان؛ أنه بعد الاطلاع على الأولياتِ كافة تبينَ للجنة أن الأحداثَ قد بدأت بمشادةٍ كلاميةٍ

بین مدرب نادي القاسم "علي عبد الجبار" ولاعب نادي الشرطة "محمود المواس" ودخوله إلى أرض الملعب بدون مبررٍ، وكانت هناك مشادةٌ كلاميةٌ بينهما أدت إلى دخول عُضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة "علي جويد الشحماني" مع أغلب المتواجدين في مصطبة نادي الشرطة وقيامه بضربِ مدرب نادي القاسم بلكمةٍ على وجهه سقطَ على إثرها، وبالمقابل كانت هناك ردةُ فعل من قبله، حيث وجه ضربةَ رأس على وجه مدرب حراس مرمى نادي الشرطة عمرو عبد السلام، كما اشتركَ في هذه الأحداث اللاعبُ "علاء عبد الزهرة" الذي كان جالساً على مدرجاتِ الملعب وقيامه بالتهديد والوعيد.

وتابع البيان؛ أن اللجنة راجعت شريطَ المباراة وتبين لها أنه عند الدقيقة (45) من زمن الشوط الأول كان هناك ضربٌ بدون كرةٍ من قبل لاعب نادي القاسم "مجتبی محسن عیال" (رقم 13) ضد لاعب نادي الشرطة "أحمد يحيى".

ووفقا للبيان ان اللجنةُ قررت معاقبة "علي جويد الشحماني" بالحرمان لمدة سنة من مرافقةِ الفريق ودخول الملاعب، وبغرامةٍ ماليةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار استناداً إلى المادة 52 من لائحةِ الانضباط، وبدلالة المادة 1/54. ومعاقبة "علي عبد الجبار" مدرب نادي القاسم بالحرمان لنهاية الموسم الحالي 2022/2023، ومنعه من التدريب إلى نهايةِ مدة عقوبته، وبغرامةٍ ماليةٍ مقدارها مليونا دينار استناداً لأحكام المادة 52، وبدلالة المادة 1/54 من لائحة الانضباط. ومعاقبة لاعب نادي الشرطة "علاء عبد الزهرة" مباراتين استناداً لأحكام المادة 5/50. ومعاقبة لاعب نادي القاسم "مجتبی محسن عيال" مباراة واحدة استناداً لأحكام المادة 2/50. معاقبة إداري نادي الشرطة "بلال حسين" من مرافقةِ الفريق لمباراة واحدة استناداً لأحكام المادة 2/52.