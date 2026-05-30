حزب الله يطلق 15 صاروخاً وإسرائيل تنذر بإخلاء قرى جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

شهدت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، يوم السبت، تصعيداً جديداً مع تبادل القصف بين الجانبين، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء عدد من القرى في جنوب لبنان.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية قولها إن حزب الله أطلق نحو 15 صاروخاً باتجاه شمال إسرائيل منذ الليلة الماضية، مشيرة إلى أن نطاق إطلاق النار توسع صباحاً ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدات الجميجمة ودبين وبلاط في جنوب لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه إنذارات إلى سكان ثلاث قرى في جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى إخلاء مناطقهم والتوجه نحو منطقة شمال الزهراني.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المواجهات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله المستمرة منذ انطلاق الحرب في الشرق الأوسط.