"حر العراق" يجبر المدرب الإسباني على مغادرة كربلاء

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي كربلاء الرياضي، يوم السبت، بأن المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز قدم استقالته واعتذاره عن مواصلة تدريب فريق كربلاء الكروي قبل انطلاق الدوري لأسباب وصفها المدرب بالشخصية.

‏وقال رئيس نادي كربلاء أحمد هدام لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز لم يتمكن من التأقلم في العراق رغم توفيرنا كل الإحتياجات الخاصة به من إسكان ونقل واهتمام على مستوى عال إلا أنه قرر ترك الفريق والعودة إلى إسبانيا".

وأضاف هدام ‏أن "المدرب الإسباني أكد لنا بأنه لا يستطيع إكمال مسيرته مع فريق كربلاء لعدم التأقلم مع الأجواء العامة في العراق"، مبينا انه "امتنع عن استلام نسبة من عقده لأنه سيغادر عاجلا أم اجلاً لأنه لا يتحمل أكثر من شهر كحد اقصى وعليه لا يبغي أن يخسر بهذا التصرف سمعته التدريبية من خلال ترك النادي بغفلة وهو داخل في بداية المنافسات".

‏وأشار هدام إلى أن "نادي كربلاء أصبح يحق المدرب الأسباني بشرط جزائي تم الاتفاق عليه قبل التعاقد، لكن أخلاقنا كعراقيين لا تسمح لنا ان نغرم المدرب الإسباني الشرط الجزائي وتنازلنا عنه ‏وألغينا العقد بالتراضي".

ولفت إلى أن "النادي بصدد البحث عن مدرب بديل ليحل محل المدرب الإسباني الذي سيغادر العراق قريباً، وعلى طاولته عدد من المدربين الذي سيتم اختيار أحدهم للمهمة".