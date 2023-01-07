"حريصون على رضاكم".. اتحاد الكرة العراقي يقدم اعتذاره للوفد الكويتي

شفق نيوز/ أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، بأنه سيقدم اعتذاراً رسمياً إلى ممثل أمير قطر ولاتحاد اللعبة الكويتي، وذلك إثر مواجهته صعوبة لم تمكن دخول ممثل أمير البلاد إلى مباراة الافتتاح بسبب اكتظاظ الجماهير الغفيرة أمام بوابات ملعب البصرة الدولي خلال افتتاح بطولة خليجي 25 أمس.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد سيصدر بيان اعتذار لما حدث لممثل امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخوله ملعب البصرة في افتتاح البطولة .

واوضح ان الاتحاد العراقي حريص كل الحرص على رضا الاخوة في الكويت وباقي الوفود، مبينا قد تحدث أخطاء في البدايات، سيما والعراق مبتعد منذ سنوات طويلة عن تنظيم البطولات والجمهور العراقي متعطش لمشاهدة هكذا بطولة كبيرة.

وتابع الزاملي، أنه سيكون الوضع مختلف في المباريات المقبلة للبطولة، كما سيتم معالجة الخلل الجماهيري الذي حدث .

وأمس الجمعة، أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في بيان، عن "استيائه الشديد" من "سوء" التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة.

وقال في بيان صدر في ساعة متقدمة من ليل امس، إن "سوء التنظيم نتج عنه تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، للحفاظ على سلامته وسلامة الوفد المرافق له".