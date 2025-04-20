حرمان وغرامة.. لجنة الانضابط تعاقب لاعب الطلبة همام طارق

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عقوبة للاعب نادي الطلبة همام طارق، تمثلت بحرمانه من اللعب مباراة واحدة وغرامة مالية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت لمناقشةِ تَقريرِ حكم مباراة ناديي الطلبة والزوراء (مهند قاسم)، والتي جرت ضمن دوري نجوم العراق بتاريخ (29-3-2025) على أديم ملعبِ المدينة، وكذلك التذكرة الواردة إلى اللجنةِ من قبل إدارةِ نادي الطلبة التي يستفسرون فيها عن مدة عقوبةِ اللاعب (همام طارق) لسلوكه المشين في المباراةِ، والتي حصل على أثرها على البطاقة الحمراء".

وأضافت "كما جاءَ في تقريرِ حكم المباراة: في الدقيقة 62 قام لاعبُ نادي الطلبة الرياضيّ (همام طارق فرج) الذي يحمل الرقم (88) بارتكاب سلوكٍ مشين، وذلك لتعمده ضرب لاعب نادي الزوراء (حسن عبد الكريم) بدون كرة، وعلى إثر هذا الفعل قمت بإشهارِ الكارت الأحمر بوجهه".

وبينت "لما تقدم قررت اللجنة، معاقبةَ اللاعب (همام طارق فرج) بالحرمان من اللعب (مباراة واحدة) مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها مليوني دينار عراقيّ استنادًا لأحكام المادة (46/1/أ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025 ، على أن تنفذَ هذه العقوبةُ بعد العقوبةِ الفنية".