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حرمان من الجمهور وغرامات مالية عقوبة لفريقيّ أربيل والشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-12T20:49:16+0000
حرمان من الجمهور وغرامات مالية عقوبة لفريقيّ أربيل والشرطة

شفق نيوز/ كشفت مصادر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاحد، عن صدور عقوبات بحق مشجعيّ وفريقيّ أربيل والشرطة ومشرف المباراة التي جرت ضمن منافسات بطولة كأس العراق وشهدت أعمال شغب.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة العقوبات الانضباطية في اتحاد الكرة قررت معاقبة فريق نادي أربيل لكرة القدم بالحرمان من حضور جمهوره لمتابعة مباريات حتى نهاية المرحلة الأولى من الدوري الممتاز، بسبب احداث الشغب التي رافقت مباراة اربيل والشرطة على ملعب فرانسو حريري ضمن بطولة كأس العراق".

وبهذه العقوبة سيخوض نادي أربيل سبع مباريات متبقية من المرحلة الأولى للدوري من دون جمهور.

واشارت الى معاقبة مشرف المباراة بحرمانه من الإشراف على أربع مباريات لكونه لم يقم بتدوين المعلومات في التقرير بشكل مفصل عما جرى من احداث.

كما تضمنت العقوبات، بحسب المصادر، منع رئيس رابطة مشجعي فريق الشرطة حيدر نادر الساعدي، من الحضور لمباريات فريقه لمدة سنتين.

كذلك تضمنت تغريم ادارة نادي الشرطة مالياً بسبب الأضرار المادية التي تسبب بها جمهوره لمحتويات ملعب فرانسو حريري.

يشار الى ان اعمال شغب وصدامات وقعت بين جمهور فريقي أربيل والشرطة خلال المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حرير في عاصمة اقليم كوردستان اربيل في الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

ووفقاً لمقاطع فيديو اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تدخل رجال أمن الملاعب لفض الصدامات بين مشجعي الفريقين الذين نزلوا الى ارضية الملعب وتشاجروا فيما بينهم.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف لتذهب إلى ركلات الترجيح التي حسمت النتيجة لصالح فريق نادي اربيل بنتيجة 4-3، ليتأهل فريق أربيل إلى ربع نهائي بطولة كأس العراق.

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