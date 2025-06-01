حرمان رئيس اتحاد عراقي 10 سنوات لتورطه بقضية تحرش

شفق نيوز/ أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، يوم الأحد، قراراً يقضي بحرمان رئيس اتحاد الرماية العراقي صبيح مراد، من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 10 سنوات .

وقال المحامي أسامة عدنان، المختص بالشؤون الرياضية، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء بعد ثبوت مخالفته لأحكام الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحاد الدولي للرماية، إثر تورطه في قضية تحرش".

وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للمعايير الأخلاقية والسلوك الذي يُفترض الالتزام به من قبل المسؤولين في الوسط الرياضي، بحسب عدنان.

وكان صبيح مراد، احتفظ برئاسة الاتحاد العراقي المركزي للرماية لدورة جديدة أمدها أربع سنوات، وذلك في الانتخابات التي جرت مؤخراً في العاصمة بغداد بحضور خمسة وعشرين عضواً من أصل ستة وعشرين عضواً يمثلون الهيئة العامة لاتحاد اللعبة.