"حرمان اللعب وغرامة".. لجنة الانضباط تعاقب لاعبتين امتنعتا عن تمثيل المنتخب العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، يوم السبت، لمُناقشةِ امتناع وعدم التحاق اللاعبتين كل من (خالات أسعد مصطفى، وئاواز يونس محمد) بالمنتخبِ العراقيّ للسيدات للمُشاركةِ في بُطولةِ غرب آسيا في السعودية، بحجةِ عدمِ موافقة ناديهم (فتاة دهوك).

وقالت لجنة الانضباط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على الرغم من محاولاتِ رئيس الوفد والملاك التدريبيّ إقناعهن بالالتحاق بالمُنتخبِ إلا أنهن لم يستجبن، وذلك بسبب تحريضهن وتهديدهن بقطع رواتبهم من قبل سكرتير اتحاد كردستان سيروان نجمن ومدرب نادي نفط الشمال وفتاة دهوك مزن محمد، ولكون مشاركة المنتخب في البطولةِ تعدُّ مهمةً وطنيةً وواجباً مقدساً على الجميع احترامه، ويجب عدم تغليب المصلحةِ الشخصيّة على المصلحةِ الوطنيّة عليه".

وتابعت اللجنة أنه لكل ما تقدم، قررت اللجنة:

1. معاقبة اللاعبتين كل من (خالات أسعد مصطفى) و(ئاواز يونس محمد) بالحرمان من اللعبِ لمدة عام، مع غرامةٍ ماليةٍ لكل واحدةٍ منهن مليوني دينار، استناداً لأحكام المادة (13/10) من لائحةِ نظام المسابقات للدوري العراقيّ للصالات و الساحات المكشوفة.

2. فيما يخصّ مخالفةَ كل من المدرب (مزن محمد) و(سيروان نجم)، فيُترك أمرهما إلى اللجنةِ النسويّة باتخاذ العقوباتِ المُناسبة بحقهما استناداً لأحكام المادة (35) من لائحةِ نظام المسابقات للدوري العراقيّ للصالات والساحات المكشوفة.