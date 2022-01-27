حركة انتقالات متصاعدة مع قرب غلق "الميركاتو" الشتوي في العراق

شفق نيوز/ شهدت الفترة الأخيرة ومع قرب غلق سوق الانتقالات الشتوية، تصاعدا ملحوظا في حركة تعاقدات وانتقالات لاعبين من والى اندية مختلفة.

ورصدت شفق نيوز عددا من الانتقالات، فقد تعاقدت ادارة نادي زاخو مع المهاجم الدولي عماد محسن قادما من الكرخ لتعزيز صفوف الفريق، كما دعمت ادارة النادي صفوف فريقها بالمهاجم صالح مطلك، لتمثيل الفريق في المرحلة الثانية من الدوري الكروي الممتاز، قادماً من نادي سامراء .

كما وقع الحارس الدولي محمد حميد على كشوفات نادي الكهرباء قادماً من النفط من اجل تمثيل الفريق الكروي خلال منافسات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

اما الميناء فقد تعاقدت مع المدافع الجزائري بلال ايزي لتمثيله في المرحلة الثانية، كما تعاقدت مع المحترف عثمان دياباتي لاعب خط وسط منتخب نيجيريا قادماً من نادي معيذر القطري حيث سبق له وان مثل نادي نفط ميسان الموسم الماضي، وتعاقدت الادارة مع الاردني مهدي علامه لدعم خط وسط الميناء قادماً من نادي معان حيث سبق له ان لعب للفيصلي خمسة مواسم وحقق العديد من الالقاب ، وذلك لدعم صفوف الميناء للمرحلة الثانية من دورينا الممتاز.

وتعاقدت ادارة نادي امانة بغداد مع المهاجم فرحان شكور قادما من فريق الكهرباء .

اما ادارة نادي القوة الجوية فقد تعاقدت مع اللاعب منتظر محمد جبر قادما من الزوراء وذلك لتعزيز صفوف الفريق للمشاركة في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز وكذلك بمنافسات دوري ابطال اسيا، وكان القوة الجوية فشل بضم ثنائي المنتخب الوطني ياسر قاسم وشيركو كريم لارتباطهما مع نادييهما بعقود .

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم حددت فترة الانتقالات الشتوية وتسجيل اللاعبين ابتداءً من يوم (2022/1/1) ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم (2022/1/28).