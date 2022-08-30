حرق المقرات يطال ناديا رياضيا جنوب العراق.. صور وفيديو  

شفق نيوز/ تعرض نادي نفط ميسان الرياضي، جنوبي العراق، إلى حرق بالكامل، وذلك ضمن الأحداث التي تشهدها عدد من المحافظات وبغداد.

وقال الإعلامي الرياضي من ميسان حيدر السعد لوكالة شفق نيوز، إن مقر نادي نفط ميسان الكائن في مدينة العمارة مركز المحافظة، تعرض عند الساعة الرابعة فجراً لهجوم من قبل مسلحين، ما أسفر عن حرق المقر بالكامل، مبينا أن المسلحين اقتادوا الحارس الامني الى الساحة الخلفية تحت تهديد السلاح.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تجري الآن اجراءات التحقيق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو حصلت عليها وكالة شفق نيوز، عبارات تمجد لما يطلق عليها "ثورة عاشوراء" في اشارة الى التظاهرات والاعتصامات التي يقودها التيار الصدري.

وأجرت وكالة شفق نيوز، اتصالاتها مع إداريين من نفط ميسان دون رد من أحد.

وفي اتصال مع احد العاملين في النادي اكد، أن سبب عدم الاجابة كونهم لا يعلمون التفاصيل ومتخوفين من الوضع لأن يكون مردود الاجابة على السؤال سلبياً عليهم.

ومنذ مساء أمس الاثنين، تدور اشتباكات مسلحة بين عناصر سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وقوات أمنية متحصنة داخل المنطقة الخضراء، أسفرت عن عشرات الضحايا.

وتخللت تلك الاشتباكات حرق مقار حزبية في بغداد وعدد من المحافظات.

ويلعب نادي نفط ميسان ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ويتبع إداريا الى وزارة النفط الاتحادية.