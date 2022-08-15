أحرز 60 وساما.. المنتخب العراقي يتوج بلقب بطولة مستر يونيفرس الدولية ببناء الأجسام

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي لفئات الشباب والمتقدمين والماستر ببناء الأجسام لقب بطولة مستر يونيفرس الدولية التي اختتمت فعالياتها في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 14 منتخبا يمثلون قارات آسيا وأفريقيا واوروبا، كما نال المنتخب العراقي خمس بطاقات أحترافية.

وتوّج لاعبو المنتخب العراقي بستين وساما منوعا، بواقع اثنين وعشرين وساما ذهبيا ومثلهم من الأوسمة الفضية وستة عشر وساما نحاسيا ليحرزوا لقب البطولة الدولية التي شارك فيها ما يقارب الـ400 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات العراق ولبنان وسوريا ومصر وفلسطين واليمن وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت وهولندا والنرويج واليونان والسويد.

يشار الى ان العراق شارك بفعاليات فيزيك شباب وفيزيك ماستر بأربع فئات و فيزيك متقدمين بأربع فئات وفيزيك ماستر بأربع فئات ومساكلر اوبن وكلاسيك بدي بلدنك بخمس فئات وكلاسيك فيزيك بسبع فئات وكلاسيك ماستر بفئتين وكلاسيك ماستر فيزيك بفئتين والموديل.