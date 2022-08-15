سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أحرز 60 وساما.. المنتخب العراقي يتوج بلقب بطولة مستر يونيفرس الدولية ببناء الأجسام

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-15T19:52:15+0000
أحرز 60 وساما.. المنتخب العراقي يتوج بلقب بطولة مستر يونيفرس الدولية ببناء الأجسام

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي لفئات الشباب والمتقدمين والماستر ببناء الأجسام لقب بطولة مستر يونيفرس الدولية التي اختتمت فعالياتها في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 14 منتخبا يمثلون قارات آسيا وأفريقيا واوروبا، كما نال المنتخب العراقي خمس بطاقات أحترافية.

وتوّج لاعبو المنتخب العراقي بستين وساما منوعا، بواقع اثنين وعشرين وساما ذهبيا ومثلهم من الأوسمة الفضية وستة عشر وساما نحاسيا ليحرزوا لقب البطولة الدولية التي شارك فيها ما يقارب الـ400 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات العراق ولبنان وسوريا ومصر وفلسطين واليمن وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت وهولندا والنرويج واليونان والسويد.

يشار الى ان العراق شارك بفعاليات فيزيك شباب وفيزيك ماستر بأربع فئات و فيزيك متقدمين بأربع فئات وفيزيك ماستر بأربع فئات ومساكلر اوبن وكلاسيك بدي بلدنك بخمس فئات وكلاسيك فيزيك بسبع فئات وكلاسيك ماستر بفئتين وكلاسيك ماستر فيزيك بفئتين والموديل.

related

المنتخب العراقي لبناء الأجسام يشارك في بطولة "مستر يونيفرس" الدولية

Date: 2022-08-11 18:04:37
المنتخب العراقي لبناء الأجسام يشارك في بطولة "مستر يونيفرس" الدولية

بعد 3 أيام من نيله ميدالية.. وفاة بطل العراق لكمال الأجسام بجلطة قلبية

Date: 2021-07-20 17:43:02
بعد 3 أيام من نيله ميدالية.. وفاة بطل العراق لكمال الأجسام بجلطة قلبية

فرانكفورت يفاجئ برشلونة بالثلاثة ويخرجه من بطولة "الخميس"  

Date: 2022-04-14 20:58:11
فرانكفورت يفاجئ برشلونة بالثلاثة ويخرجه من بطولة "الخميس"  

فيديو.. 3 مصابين من نادي الشرطة بأعمال الشغب في الديوانية

Date: 2022-06-29 18:23:09
فيديو.. 3 مصابين من نادي الشرطة بأعمال الشغب في الديوانية

اتحاد الكرة يتباحث مع ادفوكات ابعاد عدد من لاعبي المنتخب والاستعانة بالأولمبي

Date: 2021-10-13 06:11:00
اتحاد الكرة يتباحث مع ادفوكات ابعاد عدد من لاعبي المنتخب والاستعانة بالأولمبي

البحرين بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخه

Date: 2019-12-08 19:57:51
البحرين بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخه

مدربون: مجموعة المنتخب الاولمبي صعبة وقوة استراليا لا تبعد العراق عن المنافسة

Date: 2022-02-17 11:52:08
مدربون: مجموعة المنتخب الاولمبي صعبة وقوة استراليا لا تبعد العراق عن المنافسة

مرجعاً السبب لـ"CD".. حلاته: لا وساطات ولا محسوبيات اثرت على اعادة النظر بعقوبة الجوية

Date: 2022-06-17 11:45:19
مرجعاً السبب لـ"CD".. حلاته: لا وساطات ولا محسوبيات اثرت على اعادة النظر بعقوبة الجوية