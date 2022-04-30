حرب روسيا واوكرانيا تتسبب بفسخ عقد مدرب المنتخب العراقي للسباحة

شفق نيوز/ أفاد رئيس الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية خالد كبيان، اليوم السبت، بالغاء عقد المدرب الاوكراني "سيرجي بيليتيوك" رسمياً.

وقال كبيان لوكالة شفق نيوز، إن الغاء العقد جاء بناء على رغبة المدرب الاوكراني بسبب الوضع الصعب الذي يمر على بلاده والاجتياح الروسي لاوكرانيا .

وأضاف أن المدرب فضل أن يكون مع عائلته لما يمر به بلدهم، مبيناً أن الاتحاد العراقي تعاطف من الجانب الانساني في رغبة المدرب وتم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين .

وبين أن الاتحاد لم يسمي حتى الآن مدربه الجديد، موضحاً أنه سيبدأ بالبحث عن مدرب آخر لقيادة المنتخب وسيكون دقيق في اختيار المدرب المقبل بغية الاسهام في تطوير مستوى منتخباتنا خلال مشاركاته المقبلة .

من جانب آخر اكد رئيس الاتحاد العراقي للعبة، أن الايام المقبلة ستشهد وصول "السكورد بورد" من قبل المجلس الأولمبي، فضلاً عن انتظار دعم مالي من الاتحاد الدولي للاتحاد العراقي المركزي للعبة، مؤكداً إن الدعم المقدم من قبل الاتحاد الدولي سيساعد الاتحاد المركزي على تجهيز المسبح وصيانة القفازات .

وكان الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية تعاقد مع المدرب الأوكراني "سيرجي بيليتيوك" لقيادة منتخب السباحة والإشراف على باقي الفئات باستثناء فريق الغطس.