حراك واسع في سوق الانتقالات.. صفقات جديدة للكرخ وأربيل والحمادي ونصيب يحسمان مستقبلهما

شفق نيوز - بغداد

تشهد الساحة الكروية حراكاً متسارعاً مع دخول الأندية العراقية والعربية مرحلة جديدة من التحضيرات للموسم المقبل، إذ تتواصل صفقات الانتقال والتجديد وسط مساعٍ لتعزيز الصفوف بأفضل العناصر قبل انطلاق المنافسات.

وفي إطار تدعيم تشكيلته، نجح نادي الكرخ في إبرام صفقة جديدة بعدما عزز صفوفه باللاعب سجاد علاء قادماً من نادي النجف، حيث وقع عقداً يمتد لموسم واحد لتمثيل فريق "الكناري".

وفي المقابل، وصل نادي أربيل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع مهاجم المنتخب الوطني مهند علي، سعياً لضمه لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، بانتظار حسم التفاصيل النهائية للإعلان الرسمي.

وعلى الصعيد الاحترافي الخارجي، انتقل مهاجم المنتخب العراقي علي الحمادي إلى صفوف نادي راكوف تشيستوخوفا البولندي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادماً من إيبسويتش تاون الإنكليزي، في خطوة جديدة بمسيرته الاحترافية.

كما عاد المدافع الدولي الأردني عبد الله نصيب إلى فريقه السابق الحسين إربد، بعد انتهاء فترة إعارته التي قضاها مع نادي الزوراء، ليجدد عقده مع الفريق الأردني لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.