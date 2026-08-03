حراك متسارع في الميركاتو العراقي استعداداً للموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

تواصل الأندية العراقية حسم ملفاتها الخاصة بالموسم الكروي الجديد، من خلال إغلاق ملفات التعاقدات وتجديد عقود اللاعبين، سواء المحليين أو المحترفين، في إطار استعداداتها لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.

وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة من التحركات المهمة في سوق الانتقالات، كان أبرزها إكمال نادي الموصل تعاقداته مع سبعة لاعبين محترفين سيمثلون الفريق في الموسم المقبل، وهم السوريان سيمون أمين وعلاء الدين الدالي، والمصري يوسف أسامة، والألماني روبرت باور، والإكوادوري كرستيان، والكولومبي ميدر ندا، والكاميروني سيدريك نجاه، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم.

وفي السياق ذاته، عزز نادي الكرمة خطه الخلفي بالتعاقد مع المدافع يوسف الألوسي، قادماً من نادي زاخو، ليكون أحد أبرز تدعيمات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وبات نادي الشرطة قريباً من حسم صفقة لاعب الوسط القطري من أصول عراقية حمزة الصفار (20 عاماً)، تمهيداً لضمه على سبيل الإعارة من نادي الدحيل القطري، لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وفي المقابل، تلوح بوادر أزمة داخل نادي أربيل، بعدما هدد لاعب المنتخب العراقي والمنضم حديثاً إلى الفريق إبراهيم بايش بفسخ عقده بسبب عدم تسلمه الدفعة الأولى من مستحقاته المالية، فيما رفض لاعب المنتخب العراقي أكام هاشم التوقيع رسمياً مع النادي قبل استلام الدفعة الأولى من قيمة عقده مقدماً، في ظل الأزمة المالية المبكرة التي يواجهها النادي.

كما أعلن نادي الميناء انتقال الظهير الأيمن أمير إسماعيل إلى صفوف نفط ميسان، على أن يلتحق ببعثة الفريق في معسكر أربيل ضمن تحضيرات النادي للموسم الجديد.