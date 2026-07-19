حراك ساخن في سوق الانتقالات.. الزوراء والكرمة يبرمان صفقتين أجنبيتين وديالى يجدد إدارته

شفق نيوز – بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية، عبر إبرام صفقات محلية وأجنبية، وتجديد عقود عدد من لاعبيها، إلى جانب استكمال أجهزتها الفنية والإدارية، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027، وسط طموحات كبيرة للمنافسة على اللقب وتحقيق نتائج مميزة.

وفي أبرز التحركات، أعلن نادي الزوراء تعاقده رسمياً مع المحترف الأوروغوياني نيكولاس فرنانديز، لتمثيل فريق "النوارس" خلال الموسم الجديد.

ونجح نادي الكرمة في حسم صفقة المهاجم السنغالي بول باسين، بعد منافسة مع نادي الشرطة، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي، لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

كما جدد نادي أربيل عقد محترفه النيجيري كريستوفر جون، ليستمر مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، فيما تعاقد نادي كربلاء مع الحارس أحمد شاكر لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ويقترب نادي زاخو من حسم صفقة المدافع المغربي محمد سعود، لاعب اتحاد طنجة، في خطوة تستهدف تعزيز الخط الخلفي للفريق قبل انطلاق المنافسات.

وفي المقابل، أعلن نادي الغراف تعاقده مع اللاعب عمار داخل قادماً من ديالى، بعقد يمتد لموسم واحد.

وعلى صعيد نادي ديالى، أعلن النادي عودة اللاعب صديق جمال إلى صفوف الفريق قادماً من دهوك، في إطار دعم تشكيلته استعداداً للموسم المقبل.

كما كشف ديالى عن تشكيل جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي قيس اليعقوبي، ويعاونه مواطنه صبري الكواش، والعراقي علي عبدالله مساعداً ثانياً، والتونسي صفوان الحيدري مدرباً لحراس المرمى، إلى جانب التونسي رفقي الوسلاتي، والمحلل الفني التونسي أمان الله السعيداني.

وفي الجانب الإداري، جددت الهيئة العامة لنادي ديالى ثقتها بأحمد الموسوي، بعد انتخابه رئيساً للنادي لولاية جديدة، ليواصل قيادة النادي خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.