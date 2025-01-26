"أحذية ميسي ورونالدو" الرياضية تظهر في كركوك (صور)

شفق نيوز/ ما أن تصل إلى سوق "رأس الجسر" الشعبي الكبير في محافظة كركوك، حتى تشاهد الرصيف وهو مقسم إلى قسمين لتستطيع السابلة المرور بين العربات التي تعرض بضاعتها من الأحذية الرياضية المستعملة القادمة من الدول الأوروبية.

ويقول أحد باعة الأحذية الرياضية، جميل محمود، إن "الأحذية الرياضية تلقى طلباً متزايداً من قبل الشباب والشابات، لأسعارها المناسبة وجودتها العالية، وتتراوح أسعارها ما بين 5 آلاف دينار إلى 30 ألف دينار، حسب النظافة والمتانة".

"أحذية ميسي ورونالدو"

ويشير محمود في حديث لوكالة شفق نيوز إلى أن "أكثر الطلب هو على ماركتي (أديداس) و(نايك) المختصتان بتصنيع الأحذية الرياضية، وفي إحدى المرات وجدنا أحذية رياضية كتب عليها (رونالدو وميسي) وعند التدقيق فيها ظهر بأنها أحذية رياضية أصلية وماركة تعود إلى شركتي (إديداس) و(نايك) العالميتان، وبيعت القطعة الواحدة منها بسعر يصل إلى 50 دولاراً، ومن بين المشترين كان رياضياً يلعب في نادي بكركوك".

ويضيف محمود، أن "زبائن السوق من الشباب والشابات، وعادة يبحثون عن القطعة التي تجمع بين السعر المناسب والمتانة، لذلك يتم تقليب البضاعة أكثر من مرة".

بائع آخر يدعى أحمد خالد (20 عاماً) يقول إن "سوق الأحذية الرياضية في كركوك يعتبر بورصة المنطقة الشمالية، ويشهد إقبالاً من قبل الرياضيين لشراء الأحذية الرياضة، حيث نجد في هذا السوق ماركات عالمية عند فتح أي مجموعة من الأحذية المستوردة التي تأتي داخل أكياس كبيرة وأصحاب المتاجر يشترونها في مزاد علني".

ويتابع خالد حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أسعار الأحذية تبدأ من 5 آلاف دينار وتصل إلى 35 ألف دينار حسب النوع والنظافة، ويلجأ إلى السوق مختلف الزبائن بما فيهم الرياضيين الذين يرتدونها في أنديتهم ومبارياتهم بالدوريات المحلية".

ويوضح، أن "الأحذية في سوق البالة المستعملة تمتاز بالجودة العالية والسعر المناسب، حيث إن نظيرها في المحال التجارية يتجاوز 50 ألف دينار أو أكثر، لذلك يلجأ الجميع وحتى الرياضيين إلى هذا السوق".

الأفضلية للأحذية المستوردة

من جهتها، تقول الموظفة سهام حماد (45 عاماً)، إن "الأحذية الرياضية والطبية تلقى إقبالاً متزايداً من النساء، لأنها تمتاز بجودتها وأسعارها المناسبة، لذلك استخدم هذه الأحذية الرياضية أو تلك الطبيعية منذ سنوات لقوة جلدها مقارنة بنظيرتها الجديدة التي تعرض بأسعار تتراوح ما بين 15 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ورغم كونها جديدة لكن الأفضلية تبقى لسوق الأحذية المستوردة من أوروبا".

وتشير حماد في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "عائلتي المتكونة من 6 أفراد جميعهم يستعلمون الأحذية الرياضية والطبية التي تباع في سوق البالات الذي أصبح ملاذاً لأصحاب الدخل المحدود، في ظل ارتفاع أسعار الأحذية الرياضية الجديدة، ولست وحدي من يشتري من هذا السوق، بل حتى من يتمتعون بمستوى دخل مالي عالٍ فهم يأتون لهذا السوق ويشترون الأحذية سواء للرجال أو للنساء أو حتى للأطفال".

وتؤكد في ختام حديثها، أن "هذه الأحذية توفر حاجة الطبقتين المتوسطة وذوي الدخل المحدود، لذلك تحرص العوائل على شراء هذه الأحذية في مواسم الشتاء والصيف والربيع".