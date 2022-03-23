حذر من مفاجآت الدقائق الأخيرة .. شهد: لا نقبل سوى الفوز في مباراة الغد

شفق نيوز / عد مدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد، يوم الأربعاء، ان لا بديل عن الفوز في المباراة امام المنتخب الاماراتي يوم غد، وفيما اعتبر أسباب نقل المباراة من العراق للسعودية "غير مبررة"، أكد ضرورة تخفيف "الضغوطات" على اللاعبين.

وقال شهد، في مؤتمر صحفي عقده في ملعبِ الملك فهد في العاصمةِ الرياض الذي سيحتضن مواجهةَ المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢ إن "تركيزنا ينصب وفق الحساباتِ المنطقية للمُباراةِ التي لا نقبل سوى الفوزَ فيها".

وأضاف شهد في المؤتمر الذي تابعته شفق نيوز "كنا نمني النفسَ بأن تكون مُباراتنا في بـغــــداد، وإن أسباب نقلها إلى ملعبٍ محايدٍ غير مبررةٍ، ويؤسفنا عدم اللعب على أرضنا وبمؤازرة جمهورنا، ولا نخفي أن الكثير من النتائج الايجابية للمُنتخبِ الوطني قد تحققت خارج الديار، وسنسعى إلى ذلك غداً".

وتابع شهد ان "المُنتخب العراقي، خصوصاً اللاعبين مع الجهاز الفني السابق، عانوا من ضغوطاتٍ في المبارياتِ السابقة، والدليلُ فقدانهم التركيز في بعض المباريات، ومنها في الدقائق الأخيرة، ونحاولُ التغيير من أفكار اللاعبين وتخفيف حجم الضغوطات عليهم"، مبيناً انه "وبالرغم من عدم تحقيق أي فوزٍ لكن الحظوظَ لا تزال مواتيةً في المجموعة، ولكل المنافسين، في خطفِ بطاقةِ التأهل الثالثة".