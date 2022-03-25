حذر من "أحداث مؤسفة".. محافظ ذي قار يضع 3 خيارات أمام درجال للمباراة "الحاسمة"

شفق نيوز / اقترح محافظ ذي قار ، يوم الجمعة، على وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم ثلاثة مقترحات لإقامة مباراة الناصرية وكربلاء "الحاسمة" ضمن منافسات الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز، فيما دعا الجهات المعنية إلى إجراء تقييم أمني لملعب المباراة لمنع وقوع "أحداث مؤسفة".

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المحافظ محمد هادي الغزي، طالب وزارة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة الكابتن عدنان درجال بإجراء تقييم أمني طارئ قبل مباراة الناصرية ونادي كربلاء الحاسمة، لضمان عدم وقوع أحداث مؤسفة في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب نادي كربلاء".

واقترح المحافظ، بحسب البيان، على الوزارة والاتحاد ثلاثة مقترحات للمباراة وهي "نقل المباراة الحاسمة الى الملعب الدولي في كربلاء، أو إجراء المباراة بدون جمهور للفريقين، اضافة الى المقترح الثالث والذي يقضي بتأجيل المباراة ، لغرض إجراء التقييم الأمني والفني للملعب".

ودعا محافظ ذي قار جمهور الفريقين إلى “التحلي بالمواطنة والروح الرياضية والمسؤولية، والاستمتاع بالأجواء الرياضية بشكل حضاري بعيدا عن الصخب والتعصب المتهور"، مبيناً أن "الرياضة رسالة محبة وتقارب بين البلدان ،فلا يمكن أن تكون أداة للتفرقة داخل البلد الواحد".

ويخوض الفريقان مباراة حاسمة تؤدي نتيجتها الى تأهل أحد الفريقين من مصاف الدرجة الأولى لكرة القدم إلى الدوري الممتاز.