"حذاء العنكوشي" يتسبب بإحالته إلى لجنة انضباط اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ استدعى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها أثناء أحد اللقاءات التلفزيونية.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن لجنة لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قررت استدعاء رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية (حسين العنكوشي) على خلفية تصريحاتهِ في أحد البرامج التلفزيونية.

وشدد البيان على ضرورة حضوره (العنكوشي) أمام اللجنة يوم غدٍ الأربعاء الساعة الواحدة ظهراََ الموافق 2020/11/25.

وكان العنكوشي استهزأ بالمبلغ الذي قررت التطبيعية تغريمه به وقدره خمسة ملايين دينار لتجاوزاته على حكم إحدى لقاءات النادي خلال منافسات الدوري الممتاز.

وكان العنكوشي قد قال خلال اللقاء التلفزيوني: ان "حذائي" سعره خمسة ملايين فلا يهمني مبلغ غرامة التطبيعية.