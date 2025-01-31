أحد رافعي كأس آسيا 2007.. كرار جاسم يعتزل كرة القدم: انتظروا مشواري القادم

شفق نيوز/ أعلن اللاعب الدولي العراقي السابق كرار جاسم، يوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت لـ21 عاماً.

وكتب جاسم، منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعتها وكالة شفق نيوز، قائلاً: "وعدت نفسي لن أودع الملاعب بالدموع والحسرة لأن الأمل كان بجوهرتي ابني الشبل".

وأضاف جاسم: "أعلن اعتزالي ليكمل مسيرتي الأسد (حيدر كرار جاسم) ولدي الذي تربى على عشق كرة القدم وليكمل ماقدمته من حب وعطاء لرفع اسم العراق في المحافل الدولية".

وختم جاسم، بالقول: "شكراً لبلدي العراق وشكراً للشعب العراقي، نعم أودع الملاعب لكن انتظروا مشواري القادم".

ويعد جاسم من الجيل الذهبي الذي حقق انجاز كأس آسيا في العام 2007، وبهذا يعد آخر لاعب من جيل 2007 يودع الملاعب.