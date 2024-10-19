أحد أبناء "هشام الذهبي" يحطم رقماً قياسياً ببطولة العراق للمراكز التخصصية برفع الأثقال

شفق نيوز/ توج الرباع العراقي الواعد كاظم إحسان، وهو أحد أبناء مؤسسة البيت العراقي للإبداع الذي يديره هشام الذهبي الملقب بـ"أبو الأيتام"، بلقب بطولة العراق للمراكز التخصصية برفع الأثقال.

وحصل الرباع البطل كاظم إحسان على المركز الأول، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة بعد تحطيمه الرقم القياسي بوزن 61 كغم ورفعه 85 كغم، ليُعد ذلك إنجازاً أولاً في مشوار بطلنا الذي نتوقع له مستقبلاً باهراً، حسب تعبير هشام الذهبي.

وشهدت بطولة مدارس المراكز التخصصية للموهبة مشاركة 60 رباعاً يمثلون مختلف مدارس محافظات العراق، ويشرف على تدريب البطل كاظم إحسان المدرب العراقي القدير الكابتن خالد عبد الزهرة.

وقال مدير مؤسسة البيت العراقي للإبداع هشام الذهبي، لوكالة شفق نيوز: "حرصنا في مؤسستنا الخيرية على دعم المواهب التي نرى فيها مستقبلًا واعدًا في المجال الرياضي".

وأضاف أن "هنالك تعاون واسع وحقيقي بيننا وبين الاتحادات والأندية والمراكز التخصصية الرياضية بهدف دعم رياضتنا وتطويرها عبر بناء أجيال تمثل المنتخبات مستقبلاً وتدعم مشروع البطل الأولمبي".

وأشار إلى أن "بطلنا إحسان هو نموذج واحد إلى جانب عشرات النماذج التي بدأت الجهات الرياضية تعتني بها وتكتشفها في مؤسستنا".

واستطرد قائلاً: "إنني سعيد لكل نجاح يحققه أطفالي في المؤسسة"، مبيناً أن "هذا لم يأتِ بسهولة، لكنه جاء من خلال عمل متواصل ومجهود طويل بذلناه على مدى سنوات طويلة، ونأمل أن نوفق في عمل شيء لعراقنا العزيز".