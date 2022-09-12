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حديث نبوي يتسبب بـ"گوامة" عشائرية بين لاعب ومشرف أحد الأندية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-12T15:40:36+0000
حديث نبوي يتسبب بـ"گوامة" عشائرية بين لاعب ومشرف أحد الأندية

كشف لاعب نادي النفط علي بهجت، اليوم الاثنين، عن إرسال مشرف الفريق (گوامة) عشائرية، بسبب مطالبته بحقوقه المادية من النادي عبر استعارة "حديث نبوي" ونشره على صفحته الشخصية في موقع فيس بوك.

وقال لاعب النفط الحالي والمنتخب العراقي سابقا علي بهجت لوكالة شفق نيوز؛ إن "مشرف فريق النفط مشتاق كاظم أرسل (گوامة) عشائرية لمنزلي بسبب تعليق وضعته على صفحتي الشخصية في موقع فيس بوك".

وأضاف بهجت "استغربت هذا التصرف مع ان التعليق كان مضمونه المطالبة بحقي من النفط مستحقاتي للموسم الماضي".

وأوضح بهجت أن "التعليق كان عبارة عن حديث للرسول محمد وهو "اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه"، وقلت: قل تعرفون هذا الحديث أو سمعتم عنه، مبينا أن (أبو شوقي)، وأقصد به (الأب الروحي للنادي) ووالد مشرف الفريق، يذكر أحاديث للرسول محمد"، ما دعا مشتاق كاظم ان يرسل (گوامة) عبر شيوخ عشائر على هذا الكلام".

وبيّن اللاعب أن "نادي النفط طالبني بالتنازل عن مستحقاتي مقابل منحي الاستغناء للعب مع نادي زاخو لكنني رفضت لان المبلغ حق من حقوقي".

وكان علي بهجت نشر بصفحته الخاصة في فيس بوك منشورا قال فيه أيضا "أقدم إعتذاري الى إدارة ومدربي ولاعبي وجماهير نادي زاخو على اكمال مهمتي مع الفريق بسبب عدم منحي الاستغناء من نادي النفط ومساومتي بالتنازل عن مستحقاتي التي في ذمة النادي لكي احصل على بطاقة الاستغناء".

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