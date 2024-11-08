حديث عن "يد خفية".. بيان غاضب من نادي أربيل ضد حكام الدوري

شفق نيوز/ استنكر نادي أربيل الرياضي، مساء الجمعة، وبشدة قرارات حكام مباريات فريقه في دوري نجوم العراق لكرة القدم، طوال الجولات السبع الماضية.

وقدم النادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أبرز القرارات الخاطئة لحكام دوري نجوم العراق، ضد الفريق، مطالباً بالتحرك لوقف ما وصفها بـ"اليد الخفية" وراء تصرف هؤلاء الحكام في جميع المباريات الماضية، خصوصا في المباراة الأخيرة أمام فريق زاخو.

كما طالب بـ"التحقيق حول كيفية اختيار الحكام لمباريات الفريق، من خلال لجنة الحكام"، متعهداً بـ"نشر الدلائل الصورية والفيديوية حول ظلم الحكام وقراراتهم المجحفة بحق اللاعبين.