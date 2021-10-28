أحدهم لاعب زاخو.. دعوة 5 لاعبين لتشكيلة المنتخب العراقي

شفق نيوز / بعث الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، رسالتين إلى إدارة ناديي الزوراء وزاخو لتفريغ خمسة لاعبين، للمنتخب الوطني للمدة من 7-17 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وتسلمت إدارة نادي الزوراء الرسالة التي طلب فيها تفريغ اربعة لاعبين لتشكيلة المنتخب الوطني للقائي المنتخب أمام سوريا وكوريا ضمن تصفيات كأس العالم في قطر 2022 الشهر المقبل.

وتضمنت الرسالة، أن دعوة اللاعبين بناء على ما قدمه خلال الدوري الممتاز ومتابعة مساعد المدرب ديك ادفوكات للدوري العراقي الممتاز.

واللاعبون هم علي ياسين، وعلاء مهاوي، وأحمد فاضل، ومنتظر محمد.

كما بعث الاتحاد رسالة لنفس الغرض إلى إدارة زاخو لدعوة حارس مرمى فريق زاخو محمد شاكر للمنتخب الوطني.