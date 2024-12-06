أحدهم سيواجه ميسي.. تعرف على مباريات العرب بمونديال الأندية

شفق نيوز/ تنطلق بطولة كأس العالم للأندية "فيفا 2025" في 15 يونيو/حزيران المقبل بمباراة إنتر ميامي الأميركي ضد الأهلي المصري، وذلك بعد إجراء قرعة البطولة التي تشارك فيها 5 أندية عربية.

وأسفرت قرعة البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الصيف المقبل، عن سقوط الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأميركي، الذي شارك بصفته ممثلا عن الدولة المستضيفة.

ويلعب الأهلي المباراة الافتتاحية ضد رفاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على ملعب "هارد روك" في ميامي بولاية فلوريدا، قبل أن يصطدم ببطلي البرتغال والبرازيل.

وجاء الفريق العربي الثاني، الترجي التونسي، في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره تشيلسي الإنكليزي، وفلامنغو البرازيلي، وليون المكسيكي.

وتضم المجموعة السابعة أيضا فريقين عربيين، هما العين الإماراتي والوداد المغربي، بجوار العملاقين الأوروبيين مانشستر سيتي الإنكليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

أما الهلال السعودي فجاء في المجموعة الثامنة، بجوار كل من ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وبوتافوغو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأميركي.

وفي المجموعة الثالثة جاء العملاق الألماني بايرن ميونخ، مع أوكلاند سيتي النيوزلندي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبنفيكا البرتغالي.

المجموعة الخامسة ضمت ريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا ريدز الياباني، ومونتيري المكسيكي، وإنتر ناسيونالي ميلانو الإيطالي.

وجاء فلومينينزي البرازيلي على رأس المجموعة السادسة، بجوار بروسيا دورتموند الألماني، وأولسان الكوري الجنوبي، وماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

ولم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن مواعيد مباريات سوى الافتتاحية التي يشارك فيها الفريق المصري، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل التذاكر.

لكن مباريات دور المجموعات ستقام في يونيو، وبالتالي جميع الفرق العربية ستلعب أول 3 مباريات في ذلك الشهر، وفي حال الصعود سيتضح فيما بعد موعد المباريات التالية.