أحدهما بلا مباراة.. انتصاران في دوري النخبة العراقي لكرة اليد

شفق نيوز- نينوى/ كربلاء

جرت عصر اليوم السبت، مباراتان من منافسات الدور الخامس من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2026.

وفي المباراة الأولى فاز فريق بلدية البصرة على مضيفه فريق الفتوة الموصلي بفارق هدف واحد بنتيجة 26-25.

وجرت المباراة في قاعة الفتوة المغلقة بمحافظة نينوى.

وفي المباراة الثانية فاز فريق كربلاء على ضيفه فريق الناصرية 15-0 لعدم حضور الناصرية إلى كربلاء.

وكان من المقرر أن تجري المباراة في قاعة الحكيم المغلقة للألعاب الرياضية بمحافظة كربلاء.

وقال مصدر بالاتحاد العراقي لكرة اليد لوكالة شفق نيوز إن فريق الناصرية قرر الانسحاب من الدوري العراقي لأسباب مالية.

وأكد أن هناك أطرافاً تدخلت لإقناع إدارة الناصرية من الانسحاب وهناك بوادر عودة للناصرية إلى المنافسات.

وكانت منافسات الدور الخامس من دوري النخبة لكرة اليد انطلقت يوم أمس الجمعة بإقامة مباراة واحدة فاز فيها فريق نفط البصرة على ضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة كبيرة 49-16.