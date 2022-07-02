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حدد مكان المباراة.. إتحاد الكرة: موعد نهائي الكأس قد يتغير نتيجة الظروف

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-02T08:52:53+0000
حدد مكان المباراة.. إتحاد الكرة: موعد نهائي الكأس قد يتغير نتيجة الظروف

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم العراقي، اليوم السبت، عن تحديد مكان وموعد مباراة ختام بطولة كأس العراق بين فريقي الكرخ والكهرباء، فيما بينت ان الموعد المحدد قد يطرأ عليه "تغيير".

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة الختامية لبطولة كأس العراق بين الكرخ والكهرباء ستقام على ملعب الشعب الدولي في التاسع من الشهر الحالي".

وأضاف الاوسي ان "اللجنة وجدت هذا الموعد هو الأنسب لإقامة المباراة حسب الوقت المتاح لجدول المسابقات، وربما يطرأ تغيير على الموعد في حال حدوث أي مستجد".

واكد عضو لجنة المسابقات أن "الاتحاد واللجان العاملة تحرص على إخراج المباراة الختامية على افضل حال"، مبيناً "أن مراسيم التتويج ستكون وسط احتفالية وحضور جماهيري رسمي رياضي".

وكان فريقا الكرخ والكهرباء تأهلا للمباراة الختامية لبطولة كأس العراق بعد فوزهما في مباراة نصف نهائي كاس العراق على الزوراء وزاخو.

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