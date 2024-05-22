"حدث تاريخي".. تيباس في بغداد لأول مرة لإفتتاح مقر الليغا وحضور كلاسيكو العراق

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن موعد وصول رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني خافيير تيباس الى العاصمة بغداد لافتتاح مبنى مقر "الليغا"، وحضور كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية بدوري نجوم العراق "وسط اهتمام خليجي" .

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، ان تيباس سيصل بغداد يوم 26 من الشهر الحالي لافتتاح المقر نهاية الشهر، والذي يعد حدثاً مهما هو الأول بتاريخ الكرة العراقية.

واكد ان اتحادي البحرين وسلطنة عمان طلبتا البرنامج الذي وضعناه مع الليغا الاسباني، وهذا يؤكد مدى نجاح تخطيط الاتحاد العراقي لبناء كرة قدم العراق .

وأشار إلى أن افتتاح المقر في العراق سيشهد نقلا تلفزيونيا مباشرا عبر القنوات الاسبانية والاوروبية، سيما وان افتتاح مقر الليغا في العراق يعد الأول من نوعه بتاريخ القدم في العراق .

واوضح ان اتحاد الكرة استبق حضور تيباس بعقده اجتماعاً ثنائياً عبر المنصة الالكترونية مع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، مبينا ان الاجتماع تمحور حول الذكرى السنوية للعقد المبرم مع رابطة الليغا الاسبانية، والفوائد المستخلصة من الشراكة والتعاون المستقبلي، وتعضيد نقاط القوة بين الطرفين وكذلك الاستعدادات الخاصة لمباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية المقبلة التي سيحضرها تيباس، وكيفية التهيئة المناسبة لها، وإخراجها بصورة مميزة تكون مختلفة عن بقية المباريات، وأنموذجاً لمباريات الموسم المقبل .

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جانبا من اعمال تأهيل مبنى مقر الليغا في العاصمة بغداد بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال.