إحداهما مباراة مجنونة.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهتين في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ انتهت، اليوم السبت، مباراتين بالتعادل الإيجابي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الاولى التي جرت بملعب نادي امانة بغداد عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، تعادل نادي النفط مع ضيفه نادي الكرخ بنتيجة 2-2.

انتهى الشوط الاول بتقدم النفط بهدف سجله اللاعب أحمد صبري في الدقيقة الرابعة، وفي الشوط الثاني تمكن الكرخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 69 عن طريق البديل المحترف ستيفن بافور ، واشتعلت أجواء المباراة في الدقائق العشرة الأخيرة، إذ عاد ستيفن بافور ليسجل هدف ثانٍ للكرخ في الدقيقة 81 ، وفيما كانت المباراة تتجه لفوز الكرخ، عدّل اللاعب أحمد صبري النتيجة للنفط في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بالتعادل.

وفي اللقاء الثاني احتضن ملعب الكوت الاولمبي مباراة نادي كربلاء مع ضيفه نادي الحدود ، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1

سجل كربلاء اولاً في الدقيقة الخامسة عن طريق سامي هين، وفي الدقيقة 21 سجل الحدود هدف التعديل من كرة قوية سددها لاعب الحدود علي محسن وبيقت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.