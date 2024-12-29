إحداهما ديربي كوردستان .. اليوم اقامة مباراتين مؤجلتين بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تُقام، اليوم الاحد، مباراتان مؤجلتان من الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والسليمانية .

ويلاقي فريق نوروز ضيفه فريق دهوك في ديربي كوردستان في المباراة المؤجلة الاولى من الجولة التاسعة، وتقام المباراة على ملعب نوروز في السليمانية عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر.

ويحتل فريق دهوك المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل فريق نوروز المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط ، وذلك بعد انتهاء الجولة الـ 11.

بينما يواجه فريق الشرطة ضيفه فريق الميناء في المؤجلة الثانية من الجولة ذاتها ، على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساءً .

ويحتل فريق الشرطة المركز الثاني في ترتيب فرق دوري نجوم العراق برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل الميناء المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة .

وشهد تأجيل عدد من جولات دوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025، بسبب ارتباط نادي الشرطة ببطولة دوري ابطال اسيا للنخبة، ونادي القوة الجوية ببطولة دوري ابطال اسيا 2 ، ونادي دهوك ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية .