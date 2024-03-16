إحداها تؤهل لأولمبياد باريس.. العراق يشارك ببطولتين في قرغيزستان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم السبت، مشاركة منتخب المصارعة في بطولتين آسيويتين خلال شهر نيسان المقبل، في قرغيزستان.

وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة العراقي، مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للرجال سيشارك بفريقين لفعالية المصارعة الرومانية والحرة في بطولتين آسيويتين ستقام في قرغيزستان خلال شهر نيسان المقبل".

وأضاف إسماعيل، أن "منافسات بطولة آسيا للرجال لفعاليتي الحرة والرومانية ستنطلق في قرغيزستان يوم 11 من شهر نيسان المقبل، بينما ستنطلق منافسات آسيا التي نتائجها تعد خاصة بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، فستقام في قرغيزستان أيضاً يوم 21 من نيسان المقبل.

وأوضح أن "المنافسات الآسيوية المؤهلة لباريس 2024، ستكون نتائجها مهمة وتحدد مصير مشاركة مصارعين العراقيين من عدمها، وكذلك نتائج بطولة آسيا التي تعد نتائجها مهمة فيما يخص التصنيف القارّي"، مبيناً أن "منتخب المصارعة الحرة والرومانية أنهى معسكره التدريبي الذي أستمر 13 يوماً في تونس الأسبوع الماضي، استعدادا للبطولتين القاريتين المقبلتين، حيث خاض الفريق مواجهات مع أبطال المصارعة التونسية وخرج بفائدة جيدة".