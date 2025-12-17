إحداها بسبب "إسعاف".. عقوبات بحق نادٍ ومدرب ولاعب في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، جملة من القرارات الانضباطية طالت نادي الكاظمية ومدرب نادي غاز الجنوب لكرة الصالات ولاعب النادي إبراهيم سامي.

وقررت لجنة الانضباط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عد نادي الكاظمية خاسراً (0-3) أمام نادي النفط ضمن دوري تحت 14 عاماً، بعد أن أنهى حكم المباراة اللقاء لعدم عودة سيارة الإسعاف التي غادرت الملعب منتصف الشوط الثاني، وذلك استناداً إلى لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026.

وفي سياق متصل، عاقبت اللجنة مدرب نادي غاز الجنوب لكرة الصالات ناجي حميد بالحرمان من مرافقة فريقه لمباراتين وفرض غرامة مالية قدرها مليونا دينار عراقي، على خلفية تجاوزه على الطاقم التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام أمانة بغداد.

كما شملت العقوبات لاعب نادي غاز الجنوب إبراهيم سامي بالإيقاف مباراتين وتغريمه مليون دينار عراقي بسبب اعتراضه المسيء على الحكام بعد نهاية اللقاء.

وأكدت لجنة الانضباط أن القرارات صدرت باتفاق الآراء وهي قابلة للاستئناف وفق اللوائح المعتمدة.