حداد يغيب عن الجوية في لقاء السماوة المؤجل ويلتحق بمنتخب الأردن

شفق نيوز/ أكد هيثم كاظم امين سر نادي القوة الجوية، يوم الجمعة، أن إدارة النادي وافقت على طلب الاتحاد الاردني لكرة القدم ببقاء محترفه احسان الحداد في الدوحة لخوض مباراة ملحق بطولة كأس العرب أمام جنوب السودان الاثنين المقبل.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللاعب احسان سيخوض ملحق البطولة ويغيب عن لقاء يوم غد المؤجلة في الدوري العراقي الممتاز أمام فريق السماوة، على ان يعود الى بغداد يوم 22 من هذا الشهر ويلتحق بفريق القوة الجوية".

وبين أن "وفد فريق القوة الجوية وصل الى محافظة المثنى وذلك استعدادا لخوض مباراته المؤجلة أمام فريق نادي السماوة يوم غد السبت"، لافتاً إلى أن "اوديشو حث اللاعبين على الفوز بغية كسب النقاط الثلاثة والاقتراب من اللقب".

واشار الى ان "فريق القوة الجوية بكرة القدم انهى تدريباته امس في بغداد استعدادا لمواجهة فريق السماوة يوم غد السبت في لقاء مؤجل ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز".

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز حتى الجولة 31 برصيد 66 نقطة.