حدادا على مصطفى سعدون.. تأجيل مباراة النفط والحشد لكرة السلة

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل مباراة ناديا النفط والحشد الشعبي والتي من المقرر إقامتها يوم غد الأحد المصادف الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال حسين العميدي لوكالة شفق نيوز؛ ان سبب التأجيل جاء حدادا على وفاة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون تغمده الله بواسع رحمته، وبسبب قرار إيقاف نشاطات نادي النفط لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف العميدي؛ انه تقرر اقامة المباراة المؤجلة الى يوم الثلاثاء المصادف الحادي عشر من شهر ايار المقبل.

وكان فريق نادي زاخو حقق فوزاً مستحقاً على نادي الحلة بفارق 29 نقطة وبواقع 88-59 نقطة ضمن مباريات المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.