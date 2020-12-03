حداداً على كريم سلمان.. نادي النجف يطالب بتأجيل مباراته مع الكرخ

شفق نيوز/ طالبت إدارة نادي النجف الرياضي، يوم الخميس، الهيأة التطبيعية بضرورة تأجيل مباراته مع الكرخ إلى اشعار آخر وتوجه بعودة وفد النادي إلى المحافظة بعد حضورهم مراسيم مجلس عزاء المرحوم كريم سلمان هذا اليوم.

وقالت ادارة النجف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "قرار لجنة المسابقات المتضمن تأجيل مباراتنا مع الكرخ المقرر إقامتها اليوم الخميس لمدة 24 ساعة حسب اللوائح المعمول فيها لكون الموعد المذكور يدخل ضمن فترة الحداد المعلنة من إدارة الكرخ".

وأضاف البيان أن "الهيئة الإدارية لنادي النجف بمخاطبة الهيئة التطبيعية رسميا بطلب تأجيلها إلى اشعار آخر، تقديرا للحالة الإنسانية والظرف الاستثنائي الذي تمر به إدارة ولاعبو الكرخ بسبب مصابهم الأليم".

وتوفي المدرب العراقي كريم سلمان، في بغداد اليوم عن عمر ناهز 55 عاماً متاثراً بمضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخراً.

وكان سلمان لاعباً دولياً سابقاً شارك مع المنتخب العراقي في الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتي 1988 و1993.

وبات سلمان رابع لاعب دولي سابق يذهب ضحية هذه الجائحة بعد وفاة كل من أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام.