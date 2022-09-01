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أحداث الخضراء والبصرة تحرم العراقيين من متعة تصفيات آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-01T10:56:42+0000
أحداث الخضراء والبصرة تحرم العراقيين من متعة تصفيات آسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن نقل تصفيات اسيا للشباب من البصرة تحت 20 عاماً الى دولة اخرى بسبب الاحداث الامنية الاخيرة في البلاد ، فيما أشار مصدر مسؤول  إلى أن "الآسيوي" راقب الوضع "عن"كثب" ووجد أن البصرة "غير آمنة".

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن  الآسيوي قرر نقل التصفيات  المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المزمع إقامتها في البصرة من 14 أيلول الجاري ولغاية 18 من الشهر ذاته من البصرة إلى دولةٍ أخرى على خلفية الأحداث الأخيرة التي جرت في البلد، مبينا أن الاتحاد الآسيوي، سيعلن لاحقا الدولة المستضيفة  للتصفيات في وقت يحدد لاحقاً.

وعن تفاصيل القرار الآسيوي، ذكر مصدر باتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز، أن رسالة وصلت اليوم، لاتحاد الكرة معنونة للأمين العام محمد فرحان مفادها نقل بطولة آسيا من العراق إلى دولة اخرى لم تحدد، وسيتم تحديدها لاحقاً، موضحا أن الاتحاد الآسيوي أشار إلى كتابه الصادر في 22 آيار الذي اعلن عن اقامة التصفيات في البصرة.  

وبين ان الاتحاد الاسيوي ذكر بأنه راقب الموقف عن كثب ووجد عدم توفر "السلام والأمن"، وعدم امكانية البصرة من استضافة المنافسات، معتمدا في ذلك على اتصالاته المستمرة ومراقبته للاوضاع ليجدها غير امنة، ولهذا قرر الاتحاد الاسيوي سحب التصفيات من بغداد .

يذكر أن مجموعة المنتخب العراقي للشباب تضم منتخبي الكويت والهند بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، لذات السبب.

ويوم الاثنين الماضي شهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد توترات أمنية واشتباكات مسلحة اسفرت عن ضحايا، دفعت السلطات لاعلان حظر التجول، لتعود الامور الى طبيعتها بعد كلمة متلفزة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، دعا فيها الهدوء، فيما شهدت البصرة، أقصى جنوبي العراق، توترات مسلحة جديدة اسفرت عن ضحايا بين فصيلين مسلحين.  

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