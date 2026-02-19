حتى 2028.. مشاركة الأندية العراقية في البطولات الآسيوية على المحك

شفق نيوز- بغداد

شهدت حسابات مشاركة الأندية العراقية في البطولات الآسيوية حالة من عدم الاستقرار، خاصة بعد إخفاق ناديي الشرطة والزوراء في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 في النسختين الأخيرتين، ما انعكس على توزيع مقاعد العراق في البطولات القارية المقبلة.

وبحسب تحليل مراسل وكالة شفق نيوز، المستند إلى نظام التصنيف المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن توزيع المقاعد القارية يعتمد دورة تمتد لموسمين، لا بشكل سنوي، وقد أُقر التوزيع الحالي في نهاية موسم 2024-2025، ويستمر العمل به وفق الدورة المعتمدة.

وبموجب هذه الآلية، فإن مقعد العراق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2027-2028 مثبت رسمياً، وتم اعتماده قبل خوض نادي الشرطة لمبارياته في النسخة الحالية من البطولة.

ويستند تصنيف الدوريات الآسيوية إلى نتائج الأندية في البطولات القارية الثلاث (دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري التحدي الآسيوي).

وتؤثر هذه النتائج بشكل مباشر على عدد المقاعد المخصصة لكل اتحاد وطني.

ووفقاً لرصد وكالة شفق نيوز، فإنه مع خروج الشرطة والزوراء، تجمد رصيد العراق عند 41.077 نقطة، في حين رفع تأهل نادي الحسين إربد رصيد الأردن إلى 41.436 نقطة.

وبسبب هذا الفارق البسيط، خسر العراق رسمياً مقعده المباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2027-2028 (الموسم بعد المقبل).

وبذلك، سيكون الموسم المقبل الأخير مؤقتاً للعراق في بطولة النخبة، ما يفرض على النادي المشارك الاستعداد بشكل جيد لتحسين حصة العراق واستعادة الرصيد النقطي خلال موسم 2026-2027.

وتعد نتائج الأندية العراقية في موسم 2026-2027، ولا سيما في البطولتين القاريتين الرئيسيتين، محطة مفصلية للحفاظ على مقاعد العراق الحالية والعمل على تعزيزها مستقبلاً حتى دورة التوزيع التالية التي تمتد حتى عام 2028.