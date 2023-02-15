حتى نهاية الموسم.. أربعة محترفين من غانا يلتحقون بفريق كرة الصناعة العراقي

شفق نيوز / أعلن نادي الصناعة الرياضي، اليوم الأربعاء، التعاقد مع أربعة لاعبين محترفين من غانا للانضمام رسمياً لصفوف الفريق الكروي للنادي وتمثيله حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال أمين سر النادي فالح موسى لوكالة شفق نيوز انه "تم التعاقد مع 4 لاعبين غانيين لتدعيم صفوف فريق الصناعة خلال الجولات المقبلة في الدوري الممتاز".

وأضاف موسى أن "اللاعبين يعدون من بين ابرز لاعبي غانا، وانهم سيكونون اضافة جيدة للفريق بعد نزيف النقاط التي تعرض لها الفريق في الجولات السابقة".

وكشف أمين سر نادي الصناعة عن "أسماء اللاعبين الأربعة وهم كل من: اسيكواه روبين ، وسالفيو اوميدو ، ومحمد عبد الباسط، وسافيو عبد الفتوح"، مبينا أن "اللاعبين سيمثلون كرة النادي من المباراة المقبلة، وحتى نهاية الموسم الحالي".

ويحتل فريق نادي الصناعة المركز 19 برصيد 9 نقاط بعد انتهاء الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.

ويلاقي الصناعة مضيفه القوة الجوية في ملعب الشعب الدولي، السبت المقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق نادي الصناعة عاد من اربيل في الجولة الماضية بالنقاط الثلاثة بعد فوزه على اصحاب الارض والجمهور فريق اربيل بأربعة أهداف دون مقابل.