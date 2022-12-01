حتى الآن.. 10 منتخبات تبلغ دور الـ16 وثلاثة عربية تودع المونديال

شفق نيوز/ حجزت 10 منتخبات حتى الآن، مقاعد لها في دور الـ16 من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

أسدل الستار على مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة (الأربعاء)، ضمن منافسات دور المجموعات ضمن نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر حاليا.

وأسفرت منافسات المجموعة الثالثة (C) عن تأهل كل من المنتخبين الأرجنتيني والبولندي إلى الدور ثمن النهائي لكاس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري، وخروج منتخبي السعودية والمكسيك من دور المجموعات.

بينما شهدت المجموعة الرابعة (D) صعود المنتخب الأسترالي إلى دور الـ16 لمونديال قطر، رفقة نظيره الفرنسي الذي كان قد ضمن تأهله مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وفي ما يلي الترتيب النهائي للمجموعات الأربع الأولى في مونديال "قطر 2022":

المجموعة الأولى (A):

1- هولندا – 7 نقاط

2- السنغال – 6 نقاط

3- الإكوادور 4 نقاط

4- قطر من دون نقاط.

المجموعة الثانية (B):

1- إنجلترا – 7 نقاط

2- الولايات المتحدة – 5 نقاط

3- إيران – 3 نقاط

4- ويلز نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة (C):

1- الأرجنتين – 6 نقاط

2- بولندا– 4 نقاط

3- المكسيك – 4 نقاط

4- السعودية – 3 نقاط.

المجموعة الرابعة (D):

1- فرنسا – 6 نقاط

2- أستراليا – 6 نقاط

3- تونس – 4 نقاط

4- الدنمارك – نقطة واحدة.

وبالتالي تأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منتخب كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، أستراليا.

كما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة (G) والثامنة على الترتيب (H).

عربياً.. خرجت ثلاثة منتخبات عربية، حتى الآن، من دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وودع منتخبا السعودية وتونس مونديال قطر 2022، (الأربعاء)، بعد منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات للبطولة، ليلتحقا بمنتخب قطر الذي كان أول مودعي البطولة مبكرا بعد الجولة الثانية.

وجاء خروج المنتخب السعودي بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي (1-2) مساء يوم الأربعاء، على استاد "لوسيل" بمدينة لوسيل القطرية، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة (C).

واحتل الأخضر السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، ليودع البطولة رفقة المنتخب المكسيكي، الذي اكتفى بالمركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره البولندي.

في حين تصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 6 نقاط، وتأهل رفقة بولندا إلى الدور السادس عشر من مونديال قطر 2022.

أما المنتخب التونسي فقد خرج من البطولة، بالرغم من فوزه المفاجئ والتاريخي على نظيره الفرنسي حامل اللقب، بهدف من دون رد، على استاد المدينة التعليمية بالريان، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

بينما احتل منتخب فرنسا الذي كان قد ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، مبكرا في الجولة الماضية، صدارة المجموعة الرابعة (D) برصيد 6 نقاط، وتلاه المنتخب الأسترالي في المرتبة الثانية بفارق الأهداف، ورافقه إلى دور الـ16 للبطولة.

في حين تذيل المنتخب الدنماركي قائمة المجموعة برصيد نقطة يتيمة، وودع مونديال قطر 2022، بخفي حنين.

وبالتالي خرج منتخب كل من: قطر، الإكوادور، ويلز، إيران، السعودية، المكسيك، تونس، والدنمارك.

كما تأكد خروج المنتخب الكندي مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة (F).