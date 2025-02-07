إحتقان قبل الديربي.. أمن الملاعب: جاهزون لردع أي محاولة دخول عنوة

شفق نيوز/ أصدر "أمن الملاعب" التابع لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بياناً أكد فيه تعامله "الحازم" مع أي تهديدات تمس أمن الجماهير أو تطال المنشآت الرياضية، مبيناً أنه سيتخذ إجراءات رادعة صوب إحداث أي فوضى أو تخريب.

ويأتي بيان أمن الملاعب بعد دعوات سابقة من قبل جماهير نادي الشرطة للاحتشاد أمام ملعب الزوراء اعتباراً من ظهر السبت، للمطالبة بتوفير التذاكر بشكل عادل بنسبة 50% لكل فريق، وتهديدهم بالدخول عنوةً في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

كما حمّلت تلك الدعوات وزير الشباب والرياضة وإدارة نادي الزوراء ولجنة المسابقات مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن عدم توفير المقاعد اللازمة.

وأوضح أمن الملاعب في بيانه الذي ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنّه يعمل وفق توجيهات وزير الداخلية التي تنصّ على عدم التهاون أو التردد في اعتقال المسيئين وتقديمهم للعدالة، مضيفاً: "لن نسمح بالعبث بأمن الجماهير والإضرار بسمعة ملاعبنا".ودعا وسائل الإعلام (السمعية والمرئية والمقروءة) إلى حث الجماهير على التشجيع المثالي والنظيف، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك من أجل ملاعب خالية من المظاهر السلبية.

كما شدّد البيان على أن جميع الضباط والمنتسبين في قسم أمن الملاعب على أتم الجاهزية لتأمين ملعب المباراة دون تفرقة بين جماهير الفريقين، وأنّ الهدف الرئيسي هو توفير أجواء رياضية آمنة، تضمن حقوق الجميع وتمنع أي تصعيد أو أعمال خارجة عن القانون.